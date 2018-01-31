كلينتون تسخر من ترامب بظهورها في مسرحية هزلية

وعرضت المسرحية المسجلة خلال حفل توزيع جوائز " غرامي" السنوية المخصصة للموسيقى، التي نظمت، مساء الأحد، في نيويورك.وفي المسرحية قرأت هيلاري فقرة:"لقد كان ترامب خائفا من أن يجري تسميمه، وهذا سبب دفعه إلى تناول وجبات في ​ماكدونالدز​، لأن أحدا لا يعرف أنه سيأتي، كما أن الطعام جهز بأمان".