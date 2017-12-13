كلمة بوتين في قاعدة حميميم

 

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاعدة حميميم العسكرية، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، والعسكريين العاملين هناك.

وأمر بوتين في كلمة أمام العسكريين الروس ببدء التحضير لسحب القوات الروسية من سوريا.

 

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