حسابك
إنشاء حساب
استرجاع كلمة السر
تسجيل الدخول
الرئيس الأسد يشيد بالعميد سهيل الحسن
الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه الرافض لقرار ترامب بشأن القدس
بوتين في حميميم: إعلان نصر من سوريا
استعراض عسكري أمام بوتين والأسد في حميميم
وزير الدفاع الروسي: قواتنا المسلحة باشرت العودة من سوريا
بوتين يشيد بالعميد سهيل الحسن أثناء لقائه العسكريين في سوريا
كلمة بوتين في قاعدة حميميم
أول تعليق من البنتاغون على سحب القوات الروسية من سوريا
الأسد لبوتين: الشعب السوري لن ينسى تضحيات العسكريين الروس في دحر الإرهاب
الدفاع الروسية: الفضل الأول في النصر على (داعش) يعود للقيادة والجيش السوريين
الجيش يبدأ اقتحام محافظة إدلب ويواصل تقدمه نحو «أبو الضهور»
صفوف «جنيف 8» تكتمل مجدداً
مسح حكومي «يقرأ» تحسن الوضع الأمني
«التحالف» يجتمع مع بعض عملاء العشائر في دير الزور
الاتصالات: تجهيز منفذ بحري جديد لتغذية سورية بالإنترنت
آخر المواضيع المتعلقة
دولي
موسكو: بوتين لم ينسق مع الحلفاء قرار سحب القوات من سوريا
موسكو: العملية العسكرية في سوريا أبعدت التهديدات عن حدود روسيا وجيرانها
الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه الرافض لقرار ترامب بشأن القدس
اقرأ المزيد
سوري
العراق ينوي المشاركة في مفاوضات أستانا
الرئيس الأسد يشيد بالعميد سهيل الحسن
قائد المجموعة الروسية في سورية: سحب 23 طائرة ومروحتين ومركز إزالة ألغام
اقرأ المزيد
كلمة بوتين في قاعدة حميميم
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قاعدة حميميم العسكرية، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، والعسكريين العاملين هناك.
وأمر بوتين في كلمة أمام العسكريين الروس ببدء التحضير لسحب القوات الروسية من سوريا.
Tweet
إرسال تعليق جديد
اسمك:
*
البريد الإلكتروني:
*
سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
صفحة ويب:
الموضوع:
التعليق:
*
لا يسمح بإشارات HTML
تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.
تم توليد هذه الصفحة في [13/12/2017 03:48:20 +0200]. إذا شاهدتها في وقت آخر، فربما يكون البروكسي قد أرسل لك صفحة قديمة. يمكنك محاولة تحديث الصفحة بضغط زري كونترول + إف 5 أو باستخدام الأمر المناسب في متصفحك
© 2005 - 2010 جميع الحقوق محفوظة لموقع الجمل
يعتمد على دروبال، مدعوما من إغناء
إرسال تعليق جديد