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كفرنبل.. 4 كم تفصل الجيش العربي السوري عن أكبر معاقل جبهة النصرة

قالت مصادر عسكرية إن الجيش العربي السوري واصل تقدمه بريف إدلب الجنوبي وبسط سيطرته على بلدة معرة سين غرب قريتي جبالا ومعرة ماتر، وجنوب بلدة حزازين ومدينة كفرنبل الاستراتيجية التي باتت وحدات الجيش على بعد نحو 4 كيلومترات جنوبها.

ومن شأن تبديل الجيش السوري لمحاور عملياته العسكرية إنهاك التنظيمات الإرهابية تكتيكيا وتحقيق أكبر قدر من السيطرة والتقدم دون إيقاع أية خسائر في صفوف القوات المتقدمة بفضل تشتيت جهود الإرهابيين المدعومين من النظام التركي والذين صبوا كل جهدهم على جبهة النيرب غرب سراقب خلال الأيام الماضية دون جدوى.
 إلى ذلك، أعلنت تنسيقيات المسلحين عن إصابة عدد من جنود الجيش التركي جرّاء قصف مدفعي نفّذه الجيش السوري على بلدة البارة في ريف إدلب الجنوبي.

وأكدت التنسيقيات انسحاب رتل عسكري تركي مؤلف من 65 آلية عسكرية بينها مصفّحات ودبابات من بلدة إحسم في ريف إدلب الجنوبي، عقب دخولها من جهة بلدة البارة نتيجة استهداف الطائرات الروسية محيط الرتل التركي في البلدة.