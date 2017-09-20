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كتاب مدرسي فرنسي يستغل الرياضيات للتحريض ضد اللاجئين..؟

كتاب مدرسي فرنسي يستغل الرياضيات للتحريض ضد اللاجئين..؟

استنكر نشطاء على فيسبوك في فرنسا بشدة ما ورد في أحد الكتب المدرسية الخاصة بالرياضيات، والذي استخف بالوضعية الإنسانية للاجئين، محرضًا الطلبة ضدهم، باستخدامهم لحل مسألة حسابية.

وتقول المسألة الحسابية الواردة في الصفحة 34 من الكتاب:”وصل لاجئون فارون من الحرب إلى جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ، في الأسبوع الأول وصل 10، ثم بدأ عدد الملتحقين يرتفع كل أسبوع بنسبة 10%.

في أي عدد نضرب كمية ما، عندما ترتفع ب 10% ؟

ثم كم سيصبح عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى تلك الجزيرة بعد 8 أسابيع ؟”

وأشعل هذا التمرين فيسبوك، خصوصًا أنه موجه لتلاميذ السنة النهائية من شعبة الدراسات الاقتصادية و الاجتماعية، فتمت مشاركته 400 مرة بعد نشره بـ3 ساعات .كتاب مدرسي فرنسي يستغل الرياضيات للتحريض ضد اللاجئين..؟

و الكتاب المدرسي الذي أورده هو واحد من طبعة 2017 لمجموعة خاصة بالرياضيات موجهة لطلبة التعليم الثانوي تسمى “Collection Hyperbole”، مطبوعة لدى دار النشر “ناتان Nathan” ، تحت إشراف متخصص يدعى “جويل مارفال” .

وحاول موقع “هافينتون بوست” الاستفسار من دار النشر الفرنسية بعد ردود الفعل التي أثارها التمرين، لكنه لم يتلق ردًا ، إلا أن المؤسسة أعلنت بعد ذلك في موقع “LCI” أنها ستصدر بلاغًا في الموضوع لاحقًا.

وكالات

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