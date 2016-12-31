كاميرا رقمية مصغرة بأبعاد ثلاثية لمعالجة الاسنان

أكد أوليفييه لا فارج، المدير العام لشركة "دانت" الفرنسية أن مجموعة "دانت سيلاى سيورنا" الفرنسية الرائدة العالمية فى مجال تقديم الخدمات التكنولوجية لمرضى الأسنان تستعين حاليا بكاميرا رقمية مصغرة ثلاثية الأبعاد لإصلاح الأسنان التالفة، وهى التكنولوجيا التى توفر الراحة والآمان للمريض كى لا يشعر بالألم.

وأشار لافارج إلى أن شركته تستخدم أحدث التكنولوجيا الحديثة الخاصة بعملية زرع الأسنان و زرع العظام، ويشارك فى توفير هذه الخدمة الطبية التكنولوجية نحو 15 ألف موظف، لتصل قيمة أرباح الشركة 3.8 مليار دولار، وهى مزودة بـ 600 ألف طبيب أسنان وفنيين فى عمليات التقويم لتقديم كل ما هو جديد فى طب الأسنان.

وكالات