كأس عالم بفساتين الزفاف

أقيمت مباراة مصغرة بين مجموعة من «العرائس» بفساتين الزفاف البيضاء على شاطئ كازان إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم، استغلالا لأجواء البطولة والمباريات في روسيا.

كانت الجماهير تترقب المباراة التي شهدت فوز فرنسا على الأرجنتين بنتيجة (4-3) في كازان، أولى مباريات دور 16، لكن قبلها كانت هناك مباراة أخرى بين العرائس وسط أجواء ودية وطريفة للتنافس على مجسم لكأس العالم مصنوع من «الورود».

انقسمت العرائس إلى فريقين من خمس لاعبات وارتدت كل الفتيات رداء الزفاف الأبيض مع حذاء رياضي بملعب رملي، واستغرق اللقاء ربع ساعة وسط حضور عدد محدود من المشجعين.

وقالت إولناز شاريبوفا إحدى لاعبات الفريق الفائز والتي لم يسبق لها ممارسة كرة القدم: ظهرنا بشكل جميل رغم أن اللعب لم يكن مريحا جدا.





