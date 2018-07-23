قيادي في الجيش السوري يكشف تطورات المعارك في ريف القنيطرة

حرر الجيش السوري اليوم تل الجابية بعد مواجهات مع جبهة النصرة.

وقال قيادي في الجيش السوري من تل الجابية بريف درعا الغربي إن 90 بالمئة من المهمة أنجزت في ريف القنيطرة.وأوضح القيادي أن “تل الجابية، وتل الجموع، وتل الحارة، هي تلال حامية تعتبر استراتيجية بمواجهة العدو الإسرائيلي”.

الإعلام الحربي قال على موقعه إن المجموعات المسلحة في القنيطرة أحرقت ملجأً كان تابعاً لقوات حفظ السلام الدولية داخل المدينة.



وكالة “سانا” السورية الرسمية أفادت من جهتها بدخول عدد من الحافلات الأحد من ممر أم باطنة إلى القحطانية لاستكمال عملية إخراج الإرهابيين الرافضين للتسوية وعائلاتهم.





وكانت قد غادرت أمس السبت وأول أمس الجمعة 103 حافلات إلى شمال سوريا على متنها المئات من الإرهابيين مع عائلاتهم تنفيذاً للاتفاق القاضي بإنهاء الوجود الإرهابي في قرى وبلدات ريف القنيطرة.



وبحسب “سانا” يقضي الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه أمس الأول بعودة الجيش السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011 وخروج الإرهابيين الرافضين للتسوية إلى إدلب، وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء.

هذا ويواصل الجيش السوري تقدمه السريع في جنوب البلاد.



وكان الإعلام الحربيّ قد افاد بأنّ الجيش حرّر 8 بلدات وتلةً في المنطقة الممتدة بين ريفي درعا والقنيطرة.



كما أشارت “سانا” نقلاً عن مصادر عسكرية صرّحت لها بأن الانهيارات المتسارعة في صفوف المسلحين والتقدّم النوعيّ لوحدات الجيش في المنطقة الجنوبية أدّيا إلى تحرير العديد من القرى والبلدات في الريف الشماليّ الغربيّ لدرعا وريف القنيطرة.



وأعلنت “سانا” بدء إخراج الحافلات من بلدة محجة في ريف درعا تمهيداً لنقل المسلحين إلى شمال سوريا، حيث تضم هذه القافلة 55 حافلة على متنها الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم.





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