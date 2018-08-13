قوات روسية استطلاعية تصل مطار أبو الظهور استعداداً لمعركة إدلب

كشفت مصادر ميدانية سورية أن قواتٍ روسية تضم ضباطاً وجنوداً وصلت قبل عدة أيام إلى مطار أبو الظهور العسكري بريف محافظة إدلب شمالي سورية

وأوضحت المصادر أن حوالي خمسين عسكرياً روسياً بين ضابط وجندي وصلوا إلى قاعدة أبو الظهور الجوية ترافقهم أنواع مختلفة من الأسلحة التكتيكية المتوسطة والثقيلة



وأكدت أن وصول هذه المجموعات العسكرية الروسية يأتي في سياق عمليات الاستطلاع والرصد الميداني الاستباقي الذي تتطلبه معركة إدلب المقبلة

و بدأ الجيش السوري تعزيزاته العسكرية بخصوصها عبر أرتال وحشود بشرية وقتالية توجهت من جبهات عدة أبرزها من الجبهة الجنوبية لتأخذ مواقعها في محاور ميدانية متاخمة لخطوط النار قرب محافظة إدلب.

ولم تتحدث المصادر عن جاهزية المطار ليكون قاعدة انطلاق للطيران الحربي السوري لكنها أكدت عدم الحاجة الجوية له في الفترة الحالية.

وكالات