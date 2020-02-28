قوات الإحتلال الأمريكية: لا يوجد إمكانية للعودة إلى الحدود السورية-التركية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي العودة إلى قواعدها اللاشرعية على الحدود السورية-التركية، وذلك بعد انسحابها منها بشكل كامل عند بدء العدوان التركي على سورية.



وفي جلسة استماع نظمتها لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس النواب في الكونغرس، قال إسبر: “في الوقت الحالي، لا أرى أي إمكانية لأن نعود إلى الحدود السورية-التركية” وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم”.



وحول المعركة الحاصلة في معركة إدلب، قال إسبر: “تتصادم أطراف مختلفة من الحرب السوري، وتمثل إدلب المنطقة الأكثر تأزماً في البلاد”.



يذكر أن قوات الاحتلال الأمريكي أعلنت في تشرين الأول الفائت عن انسحابها من منطقة الشمال السوري لإفساح المجال للجانب التركي بشن عدوانه في تلك المنطقة.