قوات الأمن المصرية تلقي القبض على 19 إرهابياً في الاسكندرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس إلقاء القبض على 19 إرهابياً بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد.



وقالت الوزارة في بيان “في إطار الجهود الأمنية المبذولة للحفاظ على حالة الإستقرار الأمني في البلاد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 19 عنصراً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة الإسكندرية”.



وكانت وزارة الدفاع المصرية أعلنت الثلاثاء الماضي إلقاء القبض على سبعة إرهابيين وتدمير عشر بؤر إرهابية وسط سيناء.



وتواجه مصر بين وقت وآخر تفجيرات وحوادث أمنية منذ الإطاحة بحكم تنظيم الإخوان الإرهابي في تموز عام 2013 كما تنتشر في سيناء مجموعات إرهابية أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” تقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة والمدنيين ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وكالات