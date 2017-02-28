قوات الأمن المصرية تلقي القبض على خلية إرهابية بالإسكندرية

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على خلية تابعة لجماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية في الاسكندرية.



وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان أمس إن “أجهزة الأمن نجحت في ضبط إحدى الخلايا النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وإحباط مخططاتهم التي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أحد الأهداف الحيوية بمدينة الإسكندرية”.



وفي وقت سابق اليوم تمكن الجيش المصري من القضاء على ستة إرهابيين واعتقال 18 آخرين خلال عمليات مداهمة للبؤر الإرهابية في شمال سيناء.



وتشهد مصر هجمات إرهابية يقوم بها تنظيما “داعش” و”الاخوان المسلمين” الإرهابيان وتستهدف مراكز الجيش والشرطة وخاصة في سيناء.

وكالات