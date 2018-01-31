قناة تلفزيونية في سوريا لتنشيط السياحة

وقال اليازجي، خلال اجتماع مع مديري السياحة بالمحافظات إن هدف الفضائية الجديدة تنشيط الاستثمار والترويج السياحي.

وقال اليازجي، خلال اجتماع مع مديري السياحة بالمحافظات إن هدف الفضائية الجديدة تنشيط الاستثمار والترويج السياحي.

كما أعلن الوزير البدء في برنامج الترميز للمواقع السياحية ومشروع تصوير ونشر “ألف نقطة” سياحية مميزة في سوريا بتقنية 360 درجة خلال العام الجاري، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك.