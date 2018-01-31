قناة تلفزيونية في سوريا لتنشيط السياحة
أعلن وزير السياحة بشر اليازجي، إطلاق قناة فضائية سياحية خلال العام الجاري.
وقال اليازجي، خلال اجتماع مع مديري السياحة بالمحافظات إن هدف الفضائية الجديدة تنشيط الاستثمار والترويج السياحي.
كما أعلن الوزير البدء في برنامج الترميز للمواقع السياحية ومشروع تصوير ونشر “ألف نقطة” سياحية مميزة في سوريا بتقنية 360 درجة خلال العام الجاري، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك.
وتولي الحكومة اهتمامًا بالقطاع السياحي، خلال الأشهر الماضية، عبر تنفيذ عدة مشاريع سياحية في مختلف المناطق، في رسالة توحي بأن سوريا بدأت تتعافى من الحرب.
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