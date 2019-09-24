قطار يربط دمشق وحمص..يبصر النور قريبا

كشف وزير النقل علي حمود أنه خلال بضعة أشهر سيتم تشغيل القطار على محور حمص دمشق، لافتاً إلى أن الورشات الفنية تعمل جاهدة على إصلاح الأعطال كافة التي قامت بها المجموعات الإرهابية على هذا المحور وكذلك تجري أعمال الصيانة والتأهيل في خط القطار من حمص إلى حلب.



وناقش حمود خلال ترؤسه اجتماعاً لمديري فروع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية إجراءات صيانة الطرق المركزية والأسس المتبعة في ذلك على امتداد شبكة الطرق البالغة 8843 كم.



وأكد حمود أن اعتمادات المواصلات الطرقية خلال الحرب وحتى الآن انخفضت 90 بالمئة عما كانت عليه قبل الحرب واليوم المؤسسة تعمل باعتمادات لا تتجاوز 10 بالمئة.



وأوضح حمود أن المؤسسة استطاعت أن تستجيب لكل متطلبات صيانة وتأهيل جميع الطرق في المحافظات من خلال ترشيد الإنفاق والتدقيق في الأولويات، مضيفاً: “وكذلك الاستمرار في تنفيذ بعض المشروعات القائمة قبل الحرب والبدء بمشروعات جديدة ولكنها قليلة ذات ضرورة كبيرة.



