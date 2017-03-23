قطار الإرهاب يحصد قتلى وجرحى في لندن

أعلن قائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا مارك راولي أمس أن ثلاثة أشخاص قتلوا من بينهم شرطي، في هجوم «يشتبه» أنه إرهابي أمام البرلمان البريطاني، كما قتل منفذ الهجوم برصاص الشرطة المسلحة.

ووفقاً لوكالة «فرانس برس» فإن راولي أوضح أن الشخصين الآخرين قتلا على جسر وستمنستر عندما صدم المهاجم المارة بسيارته وهو ما أدى إلى إصابة عشرين شخصاً آخرين.

وبدأت العملية عندما تحدثت وسائل الإعلام عن إطلاق نار أمام مبنى البرلمان، وإصابة العديد من الأشخاص في حادث على جسر وستمنستر القريب من مبنى البرلمان، وهو الطريق المزدحم الذي يرتاده السياح الراغبون بمشاهدة منظر البرلمان وبرج ساعة «بيغ بين» الشهير.

وعلى الفور تم الإعلان عن إغلاق مبنى البرلمان وأُمر النواب والموظفون بالبقاء في الداخل، على حين جاء في بيان للحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي في أمان، وأنها شوهدت تركب سيارة ابتعدت بها عن مبنى البرلمان.

وأعلنت متحدثة باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن ماي ستترأس اجتماع أزمة بعد الاعتداء الإرهابي في مقر رئاسة الحكومة، على حين قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر: إن «الرئيس (الأميركي دونالد ترامب) تكلم للتو مع رئيسة الحكومة ماي».

وكانت باريس وبروكسل تعرضتا العام الماضي لأعمال إرهابية وراح ضحيتها العشرات من المدنيين.

وكالات