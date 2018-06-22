قصة الشابة السورية التي ذُبِحَت داخل منزلها في تركيا

ألقى عناصر الشرطة التركية القبض على قاتل اللاجئة السورية التي تبلغ من العمر 18 عاماً في ولاية بورصة التركية، ليتبين أن المجرم هو عمها.

ونقلت صحيفة “خبر تورك” التركية أن “المشتبه به هو عم الضحية البالغ من العمر 27 عاماً، وألقي القبض عليه بعد شكوك دارت حوله لوجود أثر خدوش على وجهه”.

وبحسب الصحيفة فإن “السلطات التركية عثرت على ذهب الضحية في خزانة داخل محل القماش الذي يعمل فيه المشتبه به، كما أظهرت كاميرات المراقبة دخول عم الشابة إلى منزلها لحظة وقوع الجريمة”.

واعترف عم الفتاة “بارتكابه الجريمة وأن السبب هو كونه لم يكن راضياً عن زواج ابنة أخيه من الشاب (م. ق)، وأنه ذهب إلى منزلها ليقنعها بترك زوجها، وبعد احتدام النقاش طعنها بالسكين”.

وكان شقيق الفتاة (د. س) عثر على جثتها مذبوحة داخل شقتها في مدينة سكاريا، وبجانبها ابنها الرضيع، واعتقلت السلطات التركية حينها زوج الضحية (م. ق) وأخاها على ذمة التحقيق.

وتكررت جرائم قتل السوريين في تركيا مؤخراً، إذ سبق وعثر على جثة لاجئة سورية حامل في الشهر التاسع، قُتِلَت وطفلها وجنينها بعد اغتصابها في مدينة سكاريا، الحادثة التي هزت الرأي العام التركي حينها.

تلفزيون الخبر