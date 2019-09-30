قسم شرطة الحمدانية بحلب يلقي القبض على شخصين اقتحما سوبر ماركت ونهباه بقوة السلاح

تناولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبر حول قيام شخصين باقتحام سوبر ماركت في حي الحمدانية بمدينة حلب وسرقته بقوة السلاح أمام صاحبه وصعودهما بسيارة بيك آب (بدون لوحات) وقيامهما بتهديد صاحب المحل بمسدس كان بحوزتهما.



وخلال ساعات قليلة وبالمتابعة المباشرة من قيادة الشرطة تمكن قسم شرطة الحمدانية من إلقاء القبض على الفاعلين وحجز السيارة البيك آب المستخدمة مع أسلحتهما ولا يزال التحقيق جاري معهما، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.