قسد تشن حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها وحالة الفلتان الأمني مستمرة

شنت “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” المدعومة أمريكياً حملة اعتقالات جديدة طالت عدد من الشبان في ريف حلب الشمالي الشرقي.



وأكدت وسائل إعلام معارضة أن “قسد” اعتقلت ثلاثة شبان سوريين من أمام المشفى الوطني وسط مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.



وأفادت وسائل الإعلام المعارضة بأن الهدف من حملة الاعتقالات التي شنتها “قسد” هو سوق الشباب إلى التجنيد الإجباري.



وفي السياق ذاته، تستمر حالة الفلتان الأمني في المناطق التي تسيطر عليها “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي، حيث أفاد “المرصد” المعارض بأن مجهولون أطلقوا النار على مدني، على طريق حقل العمر النفطي في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



يشار إلى أن “قسد” تعمد باستمرار في المناطق التي تسيطر عليها شرقي الفرات السوري بالتعاون مع الاحتلال الأمريكي إلى انتهاك حقوق المدنيين واعتقال شبانهم وأطفالهم وسوقهم إلى التجنيد الإجباري، حيث سبق أن أكدت الأمم المتحدة على ضرورة توقف “قسد” عن سوق الأطفال إلى التجنيد الإجباري، وفي الوقت ذاته تبقى “قسد” عاجزة عن السيطرة على حالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرتها.