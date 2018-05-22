قريباً.. ضواح سكنية في حلب والسويداء

بيّنت المؤسسة العامة للإسكان أنها تدرس حالياً إمكانية إنشاء ضواح سكنية في السويداء وحلب إضافة إلى حماة التي تم تحديد المناطق فيها لإنجاز دراسات البنى التحتية فيها خلال شهرين.

ولفتت المؤسسة إلى أنها نفذت خطتها للعام الماضي بنسبة 120 بالمئة، وسلمت 6055 شقة سكنية، منوهة بسعيها الحثيث لزيادة فاعليتها على مستوى تأمين السكن وتهيئة الأراضي والمقاسم بكل المحافظات، وطرحها للاكتتاب على غرار ضاحية الفيحاء السكنية المنفذة بريف دمشق، ونوهت المصادر بالاستراتيجية الوطنية للإسكان والتي وضعتها الوزارة سابقاً للدراسة والبناء عليها في المشاريع القادمة، والتي تعتمد على مشاركة جميع الجهات المعنية بموضوع السكن وتبادل الرؤى والأفكار التي تسهم بتطوير هذا القطاع.‏

وأشارت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى الارتفاع في مؤشر الأداء لدى المؤسسة العامة للإسكان، وزيادة عدد المشاريع التي تم تنفذها وتسليمها عدداً لا بأس به من المساكن مقارنة بنسبة مساهمتها بتأمين هذه المساكن مع القطاعات والمؤسسات الأخرى والتي لا تتجاوز 7 بالمئة.‏

وشددت المصادر على ضرورة تعاون الجهات المعنية لإشادة مشاريع سكنية لمختلف شرائح المجتمع ولا سيما لذوي الدخل المحدود وذوي الشهداء، وتحفيز كادر المؤسسة للتباحث مع المعنيين لفتح باب القروض السكنية من المصرف العقاري والتنسيق مع المصارف الخاصة للتعاون مع هيئة الإشراف على التمويل العقاري وجذبها لتقديم القروض السكنية بهدف الحفاظ على دورالمؤسسة ومشاركتها بهذا القطاع الحيوي والمهم, وفي السياق نفسه بينت مصادر في مجلس مدينة الزبداني النية للإعلان عن مشروع سكني متكامل على عقارات تعود ملكيتها لمجلس المدينة سيطرح لعموم المواطنين، والاكتتاب على شقق سكنية وخاصة لأهالي المدينة، موضحة أنه تمت دراسة المشروع من قبل المهندسين الاستشاريين ليتم عرضه على الجهات المعنية، ويستعد المجلس لإعلانه في الوقت المحدد، والهدف من تنفيذ المشروع تأمين مساكن للمواطنين بأسعار معقولة وأقصر مدة.‏

المصدر: الثورة