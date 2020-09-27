قرب وصول 3 بواخر بنزين بالتزامن مع إقلاع عمل مصفاة بانياس
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قرب وصول 3 بواخر بنزين بالتزامن مع إقلاع عمل مصفاة بانياس

كشف مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية أن عودة مصفاة بانياس للإقلاع ستبدأ يوم الثلاثاء القادم وذلك بتشغيل تجريبي للتأكد من تنفيذ كامل أعمال العمرة والصيانة التي بدأ تنفيذها مؤخراً وكان مطلوب تنفيذها منذ عدة سنوات.

وأوضح المصدر بأن عودة عمل المصفاة سيترافق مع وصول 3 بواخر محملة بالبنزين يتوقع وصولها بداية الشهر القادم وهو ما سيبشر بقرب انفراج أزمة البنزين الحاصلة حالياً نتيجة نقص الكميات في المخزون وأعمال العمرة والصيانة التي يتم تنفيذها لمصفاة بانياس.

وذكر المصدر أن إمكانيات عمل المصفاة في تكرير النفط وإنتاج البنزين يمكن أن تصل إلى 4 آلاف طن يومياً ولكن هذه الكميات من الصعوبة الوصول إليها حالياً في ظل انخفاض كميات النفط الخام المنتج محلياً والتي لا تزيد عن 24 ألف برميل نفط يومياً، وهي كمية غير كافية لإنتاج 4 آلاف طن بنزين يوميا.

وأضاف أن حاجة السوق السورية اليومية من البنزين تصل لحوالي 4.5 ألف طن بنزين يومياً ولذلك فإن الإنتاج المحلي لا يغطي حاجة السوق ويتم استيراد باقي الكمية.

 

 


علي سليمان