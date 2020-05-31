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قرارات لتشميل طلاب المعاهد التقانية بمرسوم المستنفدين

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام ابراهيم أن الوزارة ستصدر هذا الأسبوع قرارات لتشميل طلاب المعاهد التقانية بمرسوم المستنفدين على أن يمنحوا ما منح طلاب الجامعات.
ولفت إبراهيم إلى أنه سيتم ايضاً تشميل الطلاب المستنفدين في الجامعات الخاصة بالمرسوم، وخاصة أن وضع الجامعات الخاصة يختلف عن المعاهد.

يذكر أنه تم اليوم استئناف الدوام في الجامعات والمعاهد استكمالا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020 بعد تعليق دام شهرين ونصف في إطار اجراءات التصدي لوباء كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة.