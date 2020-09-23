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قرار حكومي بتعيين 195 شخصاً من ذوي الشهداء العسكريين

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين “الزوجة والأبناء” في رئاسة مجلس الوزراء، قوائم جديدة لتوظيف ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن “القوائم الجديدة شملت 195 شخصاً من ذوي الشهداء ليصبح عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 حتى الآن 4673 عقداً”.

الجدير بالذكر أن اللجنة وجهت كتباً خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم فرزهم إليها ليصار إلى تعيينهم مباش