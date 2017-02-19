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قتيل و27 جريحا نتيجة خروج قطار عن سكته في بلجيكا

قتل شخص وأصيب 27 آخرون بجروح اصابات ثلاثة منهم خطيرة من جراء خروج قطار عن سكته أمس شرق العاصمة البلجيكية بروكسل.

ونقلت (ا ف ب) عن مسؤول بلجيكي قوله طالبا عدم ذكر اسمه: “تؤكد فرق الانقاذ مقتل شخص.. وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح بالغة و24 بجروح مختلفة”.

من جهتها أشارت شركة السكك الحديد البلجيكية الى ان القطار كان يقل 84 راكبا وخرج عن سكته بعد اربع دقائق من انطلاقه من محطة لوفان حيث كان متجها الى ساحل بحر الشمال مرورا ببروكسل.

وتسبب خروج القطار عن مساره بأضرار جسيمة في البنية التحتية وفقا لوكالة الانباء البلجيكية حيث لحقت أضرار بالكابلات خصوصا ما عطل حركة السكك الحديدية.

وتوجه محققون إلى مكان الحادث للتحقيق في أسبابه.

وكالات

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