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قتلى وجرحى في اشتباكات بين المجموعات المسلحة في ريف الحسكة

قتل وأصيب عدد من مسلحي المجموعات التابعة للاحتلال التركي جراء اندلاع اشتباكات عنيفة فيما بينهم في مناطق انتشارهم في ريف بلدة تل تمر شمال غرب الحسكة.

حيث ذكرت وكالة “سانا”أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع فيما بين المجموعات المسلحة التابعة لتركيا  في قريتي ليلان والأربعين شمال غرب بلدة تل تمر على خلفية الصراع المتواصل لاقتسام المسروقات ومناطق النفوذ واتهامات بالخيانة وإدخال وتفجير سيارات مفخخة في مدينة رأس العين وعدد من القرى في محيطها.

ولفتت الوكالة إلى أن الاشتباكات التي تركزت عند أطراف القريتين وامتدت إلى داخلهما أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وإصابة آخرين وتسببت بحالات هلع لدى الأهالي ووقوع أضرار مادية في ممتلكاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة التابعة للاحتلال التركي، تشهد حالة من الفلتان الأمني وفوضى السلاح في ظل الاقتتال المستمر فيما بينها والذي أوقع على مدار العامين الماضيين عشرات الضحايا والمصابين بين المدنيين.