قتلها بحجة أنها “مخمورة”.. جريمة مروعة في ريف دمشق

وقعت جريمة مروعة بمنطقة ببيلا في ريف دمشق، راح ضحيتها فتاة قتلها شخص بحجة أنها كانت “مخمورة”.



وبحسب ما أوردت وزارة الداخلية من تفاصيل، فقد أخبر قسم الأمن الجنائي في السيدة زينب بحصول جريمة قتل بحق المدعوة (م . ع) وذلك في محلة ببيلا (دف الشوك) في بناء سكني طابق رابع.



وعلى الفور، توجهت دورية من قسم الأمن الجنائي إلى المكان، ومن خلال المتابعة تبين أن المغدورة قتلت على يد المدعو (ب . ص).



ومن خلال البحث والتحري تم إلقاء القبض على القاتل وعلى شخصين آخرين يدعيان (م . ص ) و (م . م) وبالتحقيق مع المدعو (ب . ص) اعترف أنه قد قام بقتل المجني عليها وذلك بحجة أنها كانت مخمورة “سكرانة” وقد أثارت الحفيظة لدى الجيران فقام بضربها بقدمه ومن ثم رماها أرضاً وصدم رأسها بالأرض مما أدى إلى وفاتها.



وأضاف الداخلية، أنه المدعو (ب . ص) وبعد قتله (م . ع) تناوب على اغتصابها مع المدعوين (م . ص) و (م . م) ومن ثم قاموا بدفنها داخل المنزل عبر وضع كميات من التراب عليها.



وتبين خلال التحقيقات أن جميع الموقوفين مع المغدورة من أصحاب السوابق بتعاطي المخدرات والسرقة والسلب ويعملون جميعاً في شارع الثورة، وكانت المجني عليها بحسب اعترافات الملقى القبض عليهم مقيمة لدى القاتل منذ حوالي السنة والنصف بشكل غير شرعي.



وتستمر التحقيقات حتى اللحظة مع الموقوفين وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً عن طريق فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق.



وسجلت بمنطقة الصالحية في دمشق بتاريخ 23 أيلول، جريمة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من مره قضى على يد صديقه الذي هشم جمجمته بالعصاة، ثم ذهب إلى مخفر الشرطة ليبلغ أنه وجد صديقه مقتولاً في منزله فيما تمكن الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء قبض على الفاعل خلال 12 ساعة من اكتشاف الجريمة.