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قبل الانتخابات الأمريكية.. فيسبوك يدرس فرض حظر الإعلانات السياسية

تدرس شركة "فيسبوك" حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 من نوفمبر.

وذكرت شبكة "بلومبرغ نيوز" الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الحظر المحتمل لا يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد. في المقابل قال متحدث باسم فيسبوك «إن الشركة ليس لديها تعقيب على التقرير».

وتعرضت الشركة لانتقادات على سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة خاصة بالكشف عن الحقائق.

كما حظرت "تويتر" في العام الماضي الإعلانات السياسية، لكن فيسبوك قالت إنها «لا ترغب في كبت حرية الخطاب السياسي».

وكانت حملة جو بايدن، المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية نشرت الشهر الماضي خطاباً مفتوحاً موجها للرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرج، تدعو فيه الشركة إلى تقصي حقائق إعلانات السياسيين خلال الأسبوعين اللذين يسبقان تلك الانتخابات.