"قبرص التركية" تكشف عن "الجسم الطائر الحربي" الذي سقط على أراضيها

قال وزير خارجية "قبرص التركية"، قدرت أوزيرساي، يوم الاثنين إن تقييمات النتائج الأولية للجسم الذي سقط وتفجر شمال قبرص الليلة الماضية تظهر أنه "صاروخ روسي الصنع".



وأضاف قدرت أوزارساي، "أظهرت التقييمات الأولية لنتائج المعاينة أن الجسم هو صاروخ روسي الصنع، وهو جزء من منظومة دفاع جوية، تم إطلاقه خلال تفعيل منظومة الدفاع السورية أمس ضد غارة جوية، فسقط الصاروخ على أراضينا".



وفي وقت سابق من اليوم قال أوزارساي إن "الجسم المجهول الذي سبب الانفجار إما طائرة تحمل متفجرات أو متفجرات مباشرة (صاروخ) ... الكتابة والعلامات الموجودة على الحطام ستسمح لنا بمعرفة ما حدث على وجه الدقة قريبا".



وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت نبأ سقوط وتفجر "جسم طائر حربي" شمال قبرص بعد الغارات الإسرائيلية على سوريا الليلة الماضية، ورجح البعض أن يكون الجسم إما مقاتلة حربية أو صاروخ مضاد.



المصدر: وكالات