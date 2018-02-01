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قافلة مساعدات إنسانية جديدة لأهالي ريف الرقة الجنوبي

أوصلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى الأهالي العائدين الى منازلهم في ريف الرقة الجنوبي.

وأفادت المنظمة في بيان لها بأن كوادرها أوصلوا قافلة مساعدات من خمسين شاحنة محملة بمواد إغاثية غذائية وغير غذائية لنحو 30000 شخص تضمنت سللا غذائية وصحية ومطبخ وسلل أطفال حديثي الولادة وفرشات وبطانيات وشوادر مقدمة من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأشارت المنظمة في بيانها الى ان المساعدات شملت ايضا شواحن مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأوصل الهلال الأحمر العربي السوري خلال الفترة الماضية العديد من قوافل المساعدات الإنسانية والاغاثية الى الاهالي العائدين الى منازلهم في قرى ريف الرقة الجنوبي والغربي بعد إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليه.

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