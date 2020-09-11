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فيضانات السودان تهدم أكثر من 111 ألف منزل

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس، أن أكثر من نصف مليون سوداني يتوزعون على غالبية ولايات البلاد تضرّروا من الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية.

وقال المكتب في بيان: "حتى يوم الثلاثاء بلغ عدد المتضررين من الفيضانات 557.130 شخصاً في 17 من ولايات السودان الـ18، والمناطق الأكثر تضرّراً هي الخرطوم وشمال دارفو وسنار، وعدد المنازل التي دمرتها الفيضانات بلغ 111.426 منزلاً".

وحذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأمطار الغزيرة التي تهطل على السودان منذ نهاية تموز تزيد من مخاطر تفشي أمراض عدة وتعرقل الجهود الرامية لاحتواء جائحة "كوفيد-19".

ووفقاً للدفاع المدني السوداني، لقي 103 أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح من جراء الفيضانات، بعد أن ارتفع منسوب النيل إلى 17.62 متراً، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء رصد النهر قبل أكثر من مئة عام.