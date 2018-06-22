فيسبوك “يفتح” العيون المغلقة في الصور!

طور فيسبوك طريقة مبتكرة لـ “لإنقاذ” الصور التي يرمش فيها الأشخاص عن طريق الخطأ.

واستخدم فريق من مهندسي فيسبوك تقنية جديدة تسمى “‘in-painting”، حيث يعمل البرنامج على استبدال العين المغلقة بأخرى مفتوحة، ولكن بطريقة تبدو واقعية بشكل لافت للنظر.

وقام المهندسون بتدريب نظام التعلم الآلي، الذي يسمى ” Generative Adversarial Network”، لإعادة فتح العيون المغلقة تلقائياً.

ويتم تدريب اثنين من الشبكات العصبية على التعرف على عيون المستخدمين في مليوني صورة، وإعادة إنشائها من خلال الرجوع إلى مجموعة من الصور المرجعية، حيث يتم جمع المعلومات عن لون جلد المستخدم وشكل العين ولون القزحية.

وقدم حوالي 200 ألف شخص صورهم للدراسة، كما شملت مجموعة بيانات منفصلة لـ 100 ألف صورة للمشاهير.

وقال الباحثون إنه ليس هناك شك في أن الخوارزميات الواقعية لإعادة تصحيح معالم الوجه، تعتبر موضوع بحثي متنامي فيما يتعلق بتقنيات الكمبيوتر المتطورة والتعلم الآلي.

وأضافوا أن خوارزميات إعادة التنقيح استخدمت على نطاق واسع في مهام مختلفة، بما في ذلك إزالة اللون الأحمر من العيون والشوائب والتلاعب بميزات الوجه، وتصميم ماكياج اصطناعي.

ومع ذلك، فقد تعرضت التقنية المبتكرة لمشكلة كبيرة عند التدرّب على الصور التي تحتوي على نظارات أو قصات شعر معينة. كما تواجه التقنية مشكلة في تحليل الوجوه ضمن الصورالمزدحمة بالأشخاص.

ومن غير الواضح ما إذا كان فيسبوك يخطط لإطلاق التكنولوجيا الجديدة للاستخدام على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة الأم.



المصدر: ديلي ميل