فيروس كورونا يصل إلى الإمارات.. وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 6000 حالة في الصين

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بأن فيروس كورونا المنتشر في الصين والذي تسبب بوفيات وآلاف الإصابات، وصل إلى الإمارات.



وفقاً للوكالة الإماراتية فإن وزارة الصحة في الإمارات أعلنت عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان الصينية معقل الوباء، حيث تم تسجيل أول الإصابات في هذه المدينة.



ولفتت وزارة الصحة الإماراتية في بيان إلى أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.



وتابعت الوزارة في بيانها مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة.



وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي العام في الإمارات لا يدعو للقلق، مشيرة إلى أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس.



من جهة ثانية، أعلنت السلطات الصينية عن وفاة أكثر من 130 شخص وارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 6000 حالة، جراء فيروس كورونا.



يذكر أن فيروس كورونا انتشر في جميع أنحاء الصين و16 دولة على الأقل على مستوى العالم من بينها ألمانيا وفرنسا.



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية وصفت فيروسات كورونا، أو الفيروسات التاجية، بأنها “مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضاً يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة”، وتنتقل هذه الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص.