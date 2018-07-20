فيتامين دي: 5 علامات تشير إلى نقصه في جسمك

الفيتامين "دي" مسؤول عن صحتك، إذ يلعب دوراً مهماً في عدد كبير من العمليات الحيوية في الجسم. تعرّفي في ما يلي على علامات نقصه في الجسم لأخذ الجرعات المناسبة التي يصفها الطبيب لك:



1. أمعاؤك تسبب لك بعض المخاوف

الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الغلوتين، ومرض كرون أو مرض التهاب الأمعاء أكثر عرضة إلى مخاطر نقص فيتامين "دي" D بسبب تأثير هذه الأمراض على امتصاص الدهون. وبما أنه يقل امتصاص الدهون، يصبح امتصاص الفيتامينات الدهنية القابلة للذوبان مثل فيتامين "دي" D أقل امتصاصاً نتيجة لذلك. ولتجنب نقص الفيتامين بكمية كبيرة يكفي في بعض الأحيان استهلاك منتجات الألبان المدعمة بفيتامين D.



2. تعانين من زيادة الوزن

عندما يعاني الشخص من زيادة الوزن أو السمنة، فإنَّ ذلك لا يغير الطريقة التي تصنّع بها أجسامنا الفيتامين "دي" D. ولكن التركيز العالي جداً لدهون الجسم يؤثر على مستويات فيتامين D في الدم. وكلما زادت الدهون، يصبح فيتامين D الأكثر ذوباناً في الدهون، مخففاً. ولهذا السبب فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بحاجة إلى كميات أكبر من فيتامين D.



3. لديك بشرة داكنة

إن الأصباغ التي تعلو بشرتك هي بمثابة واق ضد الشمس، وعندما تضعين كريماً واقياً ضد الشمس بدرجة 30، فإن ذلك يقلل قدرة الجلد على تصنيع فيتامين "دي" D من أشعة الشمس بنسبة 97 في المائة. والأمر ذاته إذا كانت بشرتك داكنة اللون، فالشخص ذو البشرة الداكنة يحتاج إلى أشعة الشمس أكثر بحوالي 10 أضعاف ممن لديه بشرة فاتحة اللون من أجل تصنيع نفس الكمية من فيتامين D.



4. ألم في العظام والعضلات

هل تعانين من ألم في العظام والعضلات؟ ومفاصلك متصلبة أكثر في الصباح؟ على الأرجح أنك تعانين من نقص في الفيتامين "دي" D. فإذا كانت آلامك مزمنة عليك بمراجعة الطبيب لفحص كمية هذا الفيتامين في الجسم، وفي حالة وجود نقص، سيصف لك مكملاً غذائياً من الفيتامين "دي" D.



5. لديك كآبة

هناك عدد قليل من الدراسات التي أجريت لاكتشاف العلاقة بين فيتامين "دي" D والاكتئاب، والتي أثبتت أنّ الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى لمعالجة الاكتئاب لديهم في الغالب مستوى أقل بكثير من الفيتامين "دي" D مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالاكتئاب.



ولا نعرف بشكل واضح كيف يؤثر الفيتامين "دي" D على النواقل العصبية ذات العلاقة بحالات التوتر والقلق والاكتئاب، ولكن من المحتمل أنّ هذا الفيتامين يحمي الأعصاب التي تصنّع الدوبامين والسيروتونين، وهما الناقلان العصبيان الضروريان ولا يمكن الاستغناء عنهما لحسن أداء وظيفة الدماغ.