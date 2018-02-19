برلماني ينتقد أداء مجلس الشعب: تشريعات متراكمة لم تنعكس إيجاباً على المواطن
قوات شعبية ستصل عفرين خلال ساعات لدعم صمود أهلها في مواجهة عدوان النظام التركي
الجيش يدمر أوكاراً وعتاداً لإرهابيي “النصرة” في قرية سليم بريف حماة
خسائر «قسد» وأنقرة تتواصل...و الجيش يدخل عفرين اليوم والعدوان التركي يمتد إلى الحسكة
الجيش يُصعِّد في محيط دمشق ..وعفرين: المفاوضات «صامتة»
بعد انتهاء الأدوار الموكلة إليهم.. واشنطن تغتال عملاءها
استشهاد 5 أشخاص وإصابة 7 نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة في القامشلي
الجيش يعثر على شبكة أنفاق وأسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيي “داعش” بريف دير الزور
الإتفاق على مواجهة العدو التركي في شمال سورية
قلبي على البرلمان والبرلمان قلبه على الحكومة
خروج طريق مصياف حماة عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار
الجيش يدمي «النصرة» في ريفي حماة وإدلب وتظاهرات بالرستن طالبت بخروج «النصرة»
عدوان أردوغان مفروش بجثث جنوده ومفاوضات دخول الجيش إلى عفرين إيجابية
هدوء على جبهة الغوطة الشرقية.. وأنباء عن مفاوضات ماراثونية
خشية أميركية على طائراتها في سورية ودخول «روس» البحر الأسود

في ريف دمشق..ضبط مستودع يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية !

 

ضبطت دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم بالتعاون مع الجهات المختصة مستودعاً في منطقة جديدة الوادي بريف دمشق يقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتزوير اللصاقات التي تحمل تاريخ الإنتاج والصلاحية لإعادة طرحها مجددا بالأسواق.

وقال الدكتور حسام نصر الله مدير حماية المستهلك بالوزارة في تصريح له إنه نتيجة المراقبة والتواصل مع أهالي المنطقة تم ضبط المستودع واتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم إغلاقه بالشمع الأحمر وإحالة المخالف إلى القضاء المختص وتنظيم الضبط اللازم.

وأوضح الدكتور نصر الله أنه تم إتلاف البضاعة مباشرة بعد تحليلها والتأكد من مخاطرها على صحة وسلامة المواطنين وعدم مطابقتها للحد الأدنى من الشروط والمواصفات المطلوبة.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.