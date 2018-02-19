في ريف دمشق..ضبط مستودع يبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية !

ضبطت دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم بالتعاون مع الجهات المختصة مستودعاً في منطقة جديدة الوادي بريف دمشق يقوم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتزوير اللصاقات التي تحمل تاريخ الإنتاج والصلاحية لإعادة طرحها مجددا بالأسواق.

وقال الدكتور حسام نصر الله مدير حماية المستهلك بالوزارة في تصريح له إنه نتيجة المراقبة والتواصل مع أهالي المنطقة تم ضبط المستودع واتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم إغلاقه بالشمع الأحمر وإحالة المخالف إلى القضاء المختص وتنظيم الضبط اللازم.