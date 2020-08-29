في بولندا… الفيلة ستتعاطى الماريغوانا للتخفيف من ضغوطها النفسية

قالت حديقة حيوانات وارسو في بولندا، يوم الأربعاء، إنها ستبدأ في إعطاء الماريغوانا الطبية للأفيال، كجزء من مشروع تجريبي رائد لاختبار كيفية تقليل مستويات التوتر لديها.



وقالت الطبيبة البيطرية المسؤولة عن المشروع، أغنيسكا كزوغكوفسكا، لوكالة “فرانس برس”، إن :”القنب الطبي يستخدم في جميع أنحاء العالم لعلاج الكلاب والخيول، لكن هذه ربما تكون المبادرة الأولى من نوعها للفيلة”.



و تابعت كزوغكوفسكا سيتم إعطاء الأفيال الأفريقية الثلاثة في حديقة الحيوان جرعات سائلة من تركيز عالٍ من كانابيديول القنب المريح من خلال خراطيمها.



وقالت كزوغكوفسكا إن:” كانابيديول القنب لا تسبب النشوة ولا آثاراً جانبية ضارة على الكبد والكلى”.



و أضافت كزوغكوفسكا: “إنها محاولة لايجاد بديل طبيعي جديد للطرق الحالية لمكافحة التوتر وخاصة العقاقير الصيدلانية”.



وبحسب كزوغكوفسكا فإن الأمر سيستغرق نحو عامين قبل أن يحقق فريقها أي نتائج حاسمة. إذا نجحت، يمكن تجربة المبادرة مع حيوانات أخرى تعيش في الحديقة.