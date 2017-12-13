في بلاد الحرب والعجائب ثمّة من يشتري سيارة ب210 ملايين !

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صور السيارات الفاخرة، التي تم بيعها في مدينة اللاذقية، ضمن المزاد العلني الذي أعلنت عنه المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.





وأثارت صور السيارات سخرية المتابعين من الأسعار، التي بدأت بـ 60 مليون وانتهت بـ 210 مليون للسيارة الواحدة !.





وعرض المزاد “المتواضع” سيارة “رانج روفر 2011” بسعر 60 مليون ليرة، وسيارة “بورش 2011” بسعر 75 مليون ليرة، و سيارة “كاديلاك 2017” بسعر 168 مليون ليرة.





وعرض المزاد أيضاً سيارة “لاستون مارتن” بسعر 181 مليون ليرة، و أخيراً سيارة “مرسيدس 2011″ بسعر 210 مليون ليرة”.





وعلّق أحدهم على “فيسبوك” متسائلاً “باللاذقية ولا بدبي؟” وقال آخر ساخراً “ياي بلاش كتير رخاص”.





وعلّق ثالث “محتار شو بدي اختارر!” وكتب آخر”الشوفة ببلاش..؟” “ايمت فاضي ننزل نشتري وحدة… طلعلولي هالدولارات”.





وأكد مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة على “إصرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على الاستمرار بإقامة المزاد الخاص ببيع السيارات الحكومية والعامة المستعملة في مدينة اللاذقية 189 سيارة”.





وأضاف جوهر بحسب صحيفة رسمية أن “المزاد سجل إقبالاً من قبل الراغبين باقتناء هذا النوع من السيارات”، مشيراً إلى أن “أغلى سيارة تم بيعها سجلت 210 ملايين ليرة، من نوع مرسيدس، و تم بيع ما يزيد عن 60 % من السيارات المعروضة”.‏





وكشف جوهرة أن “المؤسسة انتهت مؤخراً من كافة الاستعدادات والتحضيرات لإقامة المزاد الثاني المقرر في مدينة دمشق، في 17 كانون الأول الحالي، حيث سيتم طرح أكثر من 500 سيارة حكومية وعامة مستعملة للبيع وبشكل مباشر”.‏





وجاء إعلان التجارة الخارجية عن هذا المزاد الفاخر، بعد خيبة كبيرة عاشها المواطن، وفي وقت يطالب فيه بتخفيض أسعار السكر والشاي والمتة، وحاجاته اليومية التي ارتفعت مع انخفاض الدولار بدلاً من انخفاضها أو ثباتها على حالها”.





وتبدو صور السيارات الفاخرة، بعيد تماماً عن الوقع المحلي اليومي للمواطن السوري، الذي يسعى لتأمين حاجاته اليومية بعد انتهاء العشرة أيام الأولى من الشهر، بينما تظهر طبقة أخرى قادرة على شراء سيارة بـ 270 مليون ليرة في مدينة اللاذقية.





وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت عن إجراء مزاد علني لبيع الآليات والسيارات لدى فرعها في اللاذقية، وذلك اعتباراً من تاريخ 3 -12 -2017 ولغايــة 12 -12 -2017 في نادي النقابات المهنية “الكازينو سابقاً” بمدينة اللاذقية.



