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في اللاذقية.. الإلغاء الفوري لتراخيص المحطات عند التلاعب بالمشتقات النفطية

أعلن " ابرهيم خضر السالم " محافظ اللاذقية، عن إتخاذ إجراءات مشددة للمتلاعبين والمخالفين بالمشتقات النفطية خلال اجتماع اللجنة الفرغية للمحروقات في اللاذقية.

و أوعز السالم إلى إلغاء ترخيص المركز أو المنشأة التي يتم التثبت من تلاعبها ومخالفتها لأسس توزيع المحروقات من غاز منزلي ومازوت وبنزين، وتنفيذ الإلغاء الفوري دون أي تهاون أو تردد. 

كما أوعز المحافظ السالم بتكثيف متابعة حركة توزيع الوقود والتدقيق في آلية توزيع الغاز والبنزين والمازوت والزيوت المعدنية بطريقة عادلة بما يحقق خدمة المصلحة العامة وخدمة المواطن. 

وبحثت اللجنة واقع تنفيذ مشروع البطاقة الذكية والنسب المحققة التي بلغت 50% حيث وصل عدد البطاقات العائلية الممنوحة إلى 68 ألف بطاقة فيما بلغ عدد البطاقات الممنوحة للآليات 22 ألف بطاقة. 

وفيما يتعلق بالاستعدادات لعطلة العيد دعا المحافظ السالم شركة محروقات اللاذقية للطلب من محطات الوقود بالعمل وعدم التوقف خلال أيام العيد بما يكفل استمرار توفر المحروقات.

كما تناول الاجتماع موضوع معالجة الآليات الزراعية وبطاقتها الذكية وخاصة الجرارات ومخصصات بقية الآليات، وتم الإيعاز إلى مديرية الزراعة بمعالجة موضوع المداجن والمباقر غير المرخصة.

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