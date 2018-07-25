في الدورة 60 لمعرض دمشق الدولي.. بيع مباشر وتوزيع عينات مجاناً ومنتجات تعرض لأول مرة

أكدت مصادر خاصة في وزارة الصناعة أن الجناح الذي تم حجزه استعداداً للدورة 60 من معرض دمشق الدولي الذي سيقام على أرض مدينة المعارض والمؤتمرات الدولية في الفترة الممتدة ما بين 6 ولغاية 15 من شهر أيلول القادم، يمتد على مساحة 525 متراً مربعاً مشيرة إلى أن مشاركة الوزارة في الدورة القادمة ستكون مميزة لجهة حضور القوي لكل المؤسسات والشركات التابعة للوزارة.‏

‏وكشفت المصادر أن الوزارة ستعمد خلال الدورة القادمة إلى البيع المباشر لمنتجات الشركات التابعة لها، مشيرة إلى المشاركة الفاعلة والمميزة لشركة تاميكو من خلال حجز مساحة بلغت 50 متراً مربعاً حيث ستقوم بعرض مجسم للمجمع الدوائي الذي سيقام في محافظة السويداء والخاص بإنتاج الأدوية البشرية.‏



وبينت مصادر أن الوزارة بمؤسساتها وشركاتها ستقوم بتوزيع عينات مجاناً من منتجاتها كنوع من الدعاية مشيرة إلى أن أهم المنتجات التي سيتم عرضها موزعة بين القطاع النسيجي الألبسة والداخلية والجاهزة والأقمشة وغيرها، وفي القطاع الكيميائي الدهانات والجلديات والأحذية والزجاج والمنتجات المطاطية والأسمدة وفي القطاع الهندسي التلفزيونات والبرادات والغسالات والكابلات وسيارات شام والتبغ بمختلف منتجاتها ومنتجات البورسلان حيث سيتم عرض منتجات وأصناف جديدة لأول مرة إضافة إلى مادة الاسمنت في حين سيتم عرض منتجات من القطاع الغذائي منها المربيات بأنواعها والمشروبات والمياه المعبأة والأجبان والألبان والزيوت إضافة إلى عرض منتجات مؤسسة السكر من الكحول والخميرة والسكر.‏

وأضاف المصدر إن الوزارة ونتيجة ازدياد حجم المشاركة من قبل مؤسساتها طالبت مؤسسة المعارض بتخصيصها بمساحة إضافية إلا أن الإقبال الكبير على المشاركة من قبل القطاعين العام والخاص حال دون الحصول على المساحة الإضافية الأمر الذي يدلّ على تحسن الوضع الأمني العام وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد من جديد الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية في القطر.‏



المصدر: الثورة