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في إندونيسيا.. طائرات حربية لإيقاظ الصائمين للسحور

تشارك طائرات حربية تابعة لسلاح الجو في إندونيسيا "في إحياء تقاليد رمضان" بالتحليق على ارتفاع منخفض في فترة السحور لإيقاظ مَن يستعدون للصيام.

وجاء الإعلان عن ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للقوات الجوية الإندونيسية، بحسب التقارير، التي أشارت إلى أن التدريبات الجوية ستتم في فترة السحور، فوق عدد من مدن جزيرة جاوة.

ولا يُسمح للطيارين بالمشاركة في التدريبات وهم صائمون، نتيجة انخفاض مستويات السكر في الدم، ما دفع القوات الجوية إلى تغيير موعد التدريبات خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية، كولونيل سوس يوريس، إن الهدف لا يقتصر على المشاركة في تقليد السحور، وإنما محاولة للاستمرار في التدريبات خلال شهر رمضان، "فهي مهمة مزدوجة"، وفقا لما نقلته صحيفة جاكرتا بوست.

ومن المقرر أن تحلق الطائرات على ارتفاعات أقل من المعتاد، وتستخدم الحراق الخلفي لإصدار ضجيج يوقظ النائمين.