فنزويلا تعلن إسقاط طائرة أمريكية عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد

أعلنت وسائل إعلام مختلفة، أن الجيش الفنزويلي أسقط اليوم الأربعاء، طائرة أمريكية عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي لفنزويلا.



ونشر وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول، تغريدة على موقع “تويتر”، قال فيها: “تم إسقاط طائرة تحمل مخدرات برقم تسجيل أمريكي، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد في ولاية زوليا”.



وأرفق وزير الداخلية الفنزويلي، تغريدته بصورة تُظهر الطائرة التي تم إسقاطها وهي محطمة.



من جهة ثانية، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة الفائت، عن “اعتقال جاسوس أمريكي قرب مجمع لتكرير النفط في ولاية فالكون شمال غرب فنزويلا، وهو جندي سابق في سلاح البحرية الأمريكية”.



يذكر أن المدعي العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، ذكر بدوره أيضاً، أن “جاسوساً أمريكياً، اعتقل قرب منشآت نفطية في فنزويلا، الأسبوع الماضي، وسيواجه تهمة الإرهاب”.