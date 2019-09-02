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فكرة مثيرة للجدل للإقلاع عن التدخين

يقول باحثو جامعة "ستيرلنغ" في إسكتلندا، إن طباعة العبارة التحذيرية القائلة: "التدخين يقتل" على السجائر الفردية يمكنها أن تثني الناس عن التدخين.


واختبر الباحثون الفكرة المثيرة للجدل على 120 مدخنا، بلغت أعمارهم 16 عاما أو أكثر، وسألوهم عن آرائهم.


وفي الدراسة، شعر المشاركون أن التحذير على كل سيجارة سيؤدي إلى إطالة أمد الرسالة الصحية، حيث ستكون مرئية عند إخراجها من العلبة. وقالوا إن التحذير غير مبالغ به، حيث كشف العديد من النساء أنه تذكير مخيف بمخاطر التدخين.
ويقترح المخطط إجراء تغييرات على "اللون والتكوين أو كتابة رسائل تحذير على كل سيجارة".


ولكن أحد المنتقدين البارزين هاجم الاقتراح، قائلا إنه لا يوجد شخص واحد في بريطانيا غير مدرك لخطر هذه العادة السيئة.
وقال المعد الرئيس الدكتور، كروفورد مودي، إن الإجماع على تغليف السجائر الفردية بالتحذيرات، ليس بالأمر السهل. وتشير الدراسة إلى أن إدخال التحذير يمكن أن يؤثر على عملية صنع القرار بالنسبة للمدخنين، كما تدل على أن هذا النهج هو خيار سياسة قابلة للتطبيق وخيار من شأنه- لأول مرة- نشر الرسائل الصحية لتجربة التدخين.


وفي العام الماضي، أعلن المسؤولون في كندا أنهم يفكرون في إجبار المصنعين على طباعة التحذيرات على السجائر.

يذكر أن التدخين ينتج مواد كيميائية تسبب ما لا يقل عن 15 نوعا مختلفا من الأمراض. وتشير الدلائل إلى أنه يسبب نحو 70% من جميع حالات الإصابة بسرطان الرئة.


ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Addiction Research and Theory.

 


المصدر: ديلي ميل