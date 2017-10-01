فصيل مسلح يحاول إسقاط مقاتلة روسية “سو 25” (فيديو)

فشل أحد فصائل “المعارضة” المسلحة في إسقاط مقاتلة روسية من طراز “سو-25” في محافظة حماة، رغم استعماله العديد من الأسلحة منها صواريخ “تاو” المضادة للدبابات.

ونشر “جيش العزة” شريط فيديو يُظهر محاولة إسقاط المقاتلة الروسية “سوخوي 25” في محافظة حماة، وسط سوريا.