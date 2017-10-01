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فصيل مسلح يحاول إسقاط مقاتلة روسية “سو 25” (فيديو)

فشل أحد فصائل “المعارضة” المسلحة في إسقاط مقاتلة روسية من طراز “سو-25” في محافظة حماة، رغم استعماله العديد من الأسلحة منها صواريخ “تاو” المضادة للدبابات.https://www.youtube.com/watch?v=79kAmvtQD94

ونشر “جيش العزة” شريط فيديو يُظهر محاولة إسقاط المقاتلة الروسية “سوخوي 25” في محافظة حماة، وسط سوريا.

وقد حاول مسلحي جماعة “جيش العزة” إسقاط الطائرة المدرعة باستخدام مدفع مضاد للطائرات ولكن محاولتهم باءت بالفشل.

يذكر: أن “جيش العزة” واحد من الجماعات التي تحصل على صواريخ “تاو” المضادة للدبابات من البنتاغون، وأنها تستخدم الصواريخ الأمريكية في قصف آليات الجيش السوري.

المصدر: روسكايا فيسنا

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