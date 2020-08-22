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فروع المصرف التجاري السوري المناوبة اليوم السبت

كلفت إدارة المصرف التجاري السوري عدداً من الفروع لقبول الإيداعات النقدية والسحب يوم السبت 22/8/2020 بدءاً من الساعة 9.00 صباحاً ولغاية الساعة 1.00 من بعد الظهر، على أن يحدد موعد الصناديق من الساعة 9.30 تغلق الساعة 12.30 ليتم الجرد أصولاً. 


الفروع المناوبة:


- دمشق 1_5_6_9_10_11_13_14_ الروضة_ مكتب الهجرة والجوازات البرامكة التابع لفرع 5- فرع المزة دار البعث- مكتب وزارة الخارجية- جديدة عرطوز- مكتب قطنا)


- حمص( فرع 3)


- حماه ( فرع 4 وكوة الهجرة والجوازات فرع 4 )


- حلب ( 2_7 ومكتب الهجرة والجوازات التابع لفرع 7 )


- طرطوس (فرع 2 - ومكتب الهجرة والجوازات_ بملكة_ الدريكيش_ الشيخ بدر)


- فرع جبلة


- اللاذقية ( 2_3 )


- السويداء : فرع السويداء و فرع شهبا.


 ووجهت إدارة المصرف جميع الفروع والمكاتب بمتابعة تغذية الصرافات الجدارية والصرافات التابعة لكل فرع في نهاية دوام يوم غدٍ السبت والتـأكد من وجودها بالخدمة من ناحية (التغذية الكاملة بالنقود ،الجورنال ، النقود العالقة)، وضرورة تواجد كامل الفريق المكلف بمتابعة عمل الصرافات. لإعادة تغذيتها والتأكد من جهوزيتها. الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري