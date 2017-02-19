فرع جامعة دمشق بدرعا يؤجل امتحانات اليوم والغد إلى موعد لاحق بسبب الاعتداءات الإرهابية على مباني الجامعة والأحياء السكنية

أعلن رئيس فرع جامعة دمشق بمحافظة درعا الدكتور محمد الصبح تأجيل الامتحانات المقررة اليوم وغدا الاثنين الى موعد يتم تحديده لاحقا.



وأشار الصبح اليوم إلى أن التأجيل يأتي حرصا على حياة الطلاب جراء استمرار التنظيمات الإرهابية بإطلاق القذائف على مباني فرع الجامعة والمنشآت التعليمية والأحياء السكنية في مدينة درعا مبينا أن “الامتحانات التي تم تأجيلها من الاسبوع الماضي ستستأنف بعد غد الثلاثاء إذا سمحت الظروف بذلك”.



وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة درعا منذ أكثر من اسبوع لقصف عنيف بالقذائف من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي ما تسبب بارتقاء أكثر من 5 شهداء وإصابة أكثر من 15 شخصا بجروح بينهم أطفال ونساء.



وجدد الصبح حرص الجامعة ومتابعتها الحثيثة لجميع الأمور المتعلقة بالامتحانات وعدم تفويت الفرصة على أي طالب ولضمان استمرار العملية التعليمية بالشكل المطلوب.



ويضم فرع درعا كليات للآداب والحقوق والطب البيطري والتربية والاقتصاد والعلوم ويبلغ عدد المسجلين نحو 15 الف طالب وطالبة.

سانا