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فراس معلا رئيساً للاتحاد الرياضي العام في سوريا خلفاً لمحمد جمعة

أنهى المؤتمر العام العاشر للاتحاد الرياضي العام، في سوريا، أعماله اليوم الإثنين، بانتخاب مكتب تنفيذي جديد والذي سيرأسه فراس معلا، خلفًا للواء موفق جمعة.


وسبق لفراس معلا، حصد الكثير من البطولات العربية والقارية والدولية في السباحة. كما شغل العديد من المناصب مثل رئيس اللجنة التنفيذية بدمشق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام وعضو اللجنة الأولمبية السورية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي العام ونائب رئيس اللجنة الأولمبية السورية وأمين عام اللجنة الأولمبية السورية ورئيس اتحاد السباحة.


ومن المتوقع إعلان أعضاء المكتب التنفيذي، في الجلسة الختامية للمؤتمر المقرر مساء اليوم الإثنين.