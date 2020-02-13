فراس الخطيب مدرب مساعد للمنتخب السوري بجانب التونسي نبيل معلول قريباً

بات التونسي نبيل معلول على بعد خطوة من تدريب المنتخب السوري، بعد وصول المفاوضات معه لمراحل متقدمة، وتطبيق أحد شروطه بأن يكون فراس الخطيب مدرب مساعد لمنتخب سورية.



وبحسب موقع “كورة” الرياضي، اجتمع وفد الاتحاد السوري لكرة القدم لعدة مرات مع المدرب نبيل معلول في العاصمة القطرية الدوحة، وتم مناقشة العقد الذي سيمتد لموسمين.



وبحسب المصدر نفسه، سيتقاضى نبيل معلول نصف مليون دولار كجائزة في حال تأهل المنتخب السوري لمونديال قطر 2022، فيما سيكون راتبه الشهري 45 ألف دولار، وسيعمل معه 4 مساعدين منهم ثنائي تونسي، مع فراس الخطيب مدرب مساعد ومدرب مساعد آخر محلي أيضاً.



وسجتمع الاتحاد السوري لكرة القدم برئاسة حاتم الغائب مع لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين، لبحث ما تم الاتفاق عليه في الدوحة مع معلول، ومناقشة العقد مع المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام “أعلى سلطة رياضية” قبل إعلان التعاقد بشكل رسمي، والمتوقع له خلال الأيام المقبلة.



يذكر أن اتحاد الكرة السوري سيعتمد على الأموال المجمدة في الاتحادين الآسيوي والدولي لتمويل التعاقد مع المدرب التونسي نبيل معلول و فراس الخطيب مدرب مساعد والمساعدين الآخرين.



وكان فراس الخطيب قد أعلن عن انتهاء مهمته مع نادي السالمية الكويتي كمساعد مدرب في قلعة الرهيب.



وقال الخطيب في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أعلن إنهاء عملي كمساعد مدرب لنادي السالمية، وكل الشكر للجهاز الفني والإداري واللاعبين، أتمنى التوفيق للجميع، كل المحبة لكم”.