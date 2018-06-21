فتية من “مواليد 2001 و2002” أبطال عصابة سرقة في دمشق ؟!

وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق بحصول حادثة سرقة أجهزة كمبيوتر من مركز معدّ لتعليم اللغات والكمبيوتر في دمشق، وعلى الفور توجهت دورية من الفرع المذكور وبدأت التحقيق بالحادثة.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تبين أن أحد الفاعلين من عمال المركز وهو الحدث ( أ . ق ) تولد 2002م، تم إلقاء القبض عليه وعلى شريكه الحدث ( م . هـ ) تولد 2001م، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة عشرة أجهزة لاب توب نوع ( HP ) وجهازي لاب توب نوعهما (ASUS ) و( ACER ) وجهاز (D V R)، ومبلغ /65.000/ خمسة وستين ألف ليرة سورية من المركز المذكور، حيث كان أحد المقبوض عليهما يعمل في المركز بصفة عامل تنظيفات، ولأنه يعرف جميع الأماكن فيه، دخل من الباب الخلفي مرتدياً قفازات طبية وقام بقطع أسلاك كاميرات المراقبة وفصل التيار الكهربائي ثم سرق أجهزة الكمبيوتر وخلع درج مكتب مدير المركز وسرق منه المبلغ المذكور، ثم قام بإخفاء المسروقات لدى شريكه المقبوض عليه.



وبدلالة المقبوض عليه تم استرداد جميع المسروقات وسلمت إلى صاحبها أصولاً.



ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.



المصدر: وزارة الداخلية