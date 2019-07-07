فتح باب التسجيل للمشاركة في أولمبياد إيران الدولي لهندسة الرياضيات

أعلنت هيئة التميز والإبداع اليوم فتح التسجيل للراغبين بالمشاركة في أولمبياد إيران الدولي لهندسة الرياضيات المقرر إقامته في الثالث عشر من أيلول القادم بمشاركة نحو ستين دولة.



وأشارت الهيئة إلى أن المشاركة متاحة أمام كل هواة مادة هندسة الرياضيات ومن مختلف الأعمار من خلال أربع فئات “طلاب الصفين السابع والثامن والصفين التاسع والأول الثانوي والصفين الثاني والثالث الثانوي والفئة المفتوحة للمرحلة الجامعية والأعمار ما فوق عشرين سنة”.



وأوضحت الهيئة أن المشاركة تتيح للطامحين التنافس مع مشاركين من مختلف أنحاء العالم كل من دولته عبر الانترنت ولمدة 4 ساعات متواصلة في اختبار يتضمن 5 مسائل في الهندسة مبينة أن المشاركة السورية ستكون من خلال 4 مراكز جغرافية هي “دمشق للمشاركين من محافظات المنطقة الجنوبية وحمص للمشاركين من المنطقة الوسطى واللاذقية للمشاركين من المنطقة الساحلية وحلب للمشاركين من المنطقة الشمالية”.



ولفتت إلى أن تصحيح أوراق الإجابات سيتم من قبل اللجنة العلمية المركزية في الأولمبياد العلمي السوري وسيتم اعتماد أفضل 4 نتائج في كل فئة وإرسالها إلى اللجنة المنظمة للمسابقة الدولية للمنافسة مع المتأهلين من بقية الدول المشاركة.



ويبدأ التسجيل اعتباراً من يوم غد ويستمر حتى الخامس عشر من شهر آب القادم ويمكن الاطلاع على استمارة التسجيل من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.