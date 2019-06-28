فتاة تقتل والدها في الرقة السورية !

أثارت حادثة إقدام فتاة على قتل والدها يوم الخميس في حي “الصناعة” شرقي مدينة الرقة، لغطا واسعا بين السكان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الجريمة وحالة الفتاة النفسية وقدرتها على استخدام السلاح رغم صغر سنها.

وذكرت مصادر أهالي من حي “الصناعة” إن فتاة من أنصار حزب “الاتحاد الديمقراطي” أطلقت النار على والدها صباح اليوم، فأردته قتيلا، مشيرا إلى أن والدها أيضا من أنصار الحزب أيضا.



وأوضح المصدر أن الفتاة (17 عاما) أصابت والدها برصاصتين من مسدس كان بحوزتها لأسباب لم تتضح بعد، ثم فرت هاربة.



وعلق ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحادثة باستغراب واستنكار شديدين متسائلين عن سبب الحادثة وتفاصيلها المحيرة، بينما قال الطبيب “محمد الخشاب” بتعليق على إحدى صفحات الرقة الناقلة للخبر إن الفتاة “مريضة نفسية والأب يعاملها بالضرب”.



وكالات