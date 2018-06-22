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فتاة ترمي بنفسها من شرفة أحد الفنادق.. والجهات المختصة تكشف الأسباب؟!

شهدت محافظة اللاذقية بتاريخ 14/6/2018، سقوط فتاة من أحد طوابق فندق النور في الشيخ ضاهر، الفتاة تدعى ( ن – ج )، من مواليد عام ٢٠٠١، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وبفحص الطبابة الشرعية للجثة تبين أن الفتاة فاقدة لعذريتها، ومتعرضة لجماع جنسي مخالف للشريعة وللأخلاق، وبعد التحقيق تبين أن الفتاة كانت على معرفة بشاب عشريني يدعى ( ع – ت )، مواليد ١٩٩٣، وبكمين محكم تمكن قسم شرطة الشيخ ضاهر في اللاذقية من إلقاء القبض عليه.

وبالتحقيق معه اعترف أنه أقدم على ممارسة الجنس مع الفتاة عدة مرات، علماً أن والدة الضحية أفادت بأن ابنتها تعاني من مرض نفسي وأنها تتعالج عند طبيب مختص، وأن الجاني ( ع – ت ) على علم بحالة الفتاة وبمرضها.


وقد تم تنظيم الضبط اللازم وإحالته للقضاء لينال جزائه.

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