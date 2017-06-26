غنوم: لجأنا إلى توظيف الفتيات بعد توقف بعض المخابز بسبب عدم وجود عمال ذكور

كشف مدير المخابز الآلية حسين غنوم عن توقف بعض المخابز في إحدى المحافظات بسبب قلة الكادر البشري العامل فيها، فجميع مخابز المحافظات، بما فيها مخابز دمشق، تعاني شحاً في العمال، مشيراً إلى أنه تم توظيف فتيات، رؤساء ورديات، أو للعمل على العجانات في مخابز طرطوس، رغم الجهد العضلي الذي تحتاجه.

وأضاف غنوم: توجد مخابز لا يعمل فيها سوى 5 عمال فقط يتولى فيها المدير جميع المهام من عجن وإشراف وتخمير باستثناء بيع الخبز، منها مخبز النبك إضافة إلى مخبز ابن النفيس الآلي.

وبصراحة مطلقة قال غنوم: لا يوجد شاب يقبل العمل براتب 16 ألفاً مدة 12 ساعة متواصلة، إضافة إلى أن العديد من العمال التحقوا بخدمة العلم الاحتياطية، مشيراً إلى أن الشركة لجأت إلى حل شبه مرضٍ بأن حولت العقود اليومية لعمال المخابز إلى عقود سنوية، إضافة لتوظيف الفتيات، ولكن في بعض المحافظات لا يمكن ذلك بسبب العادات والتقاليد.

دانية الدوس

المصدر: تشرين