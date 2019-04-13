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غروسبيتش: عودة المهجرين السوريين من مخيم الركبان تواجه تعقيدات الاحتلال الأمريكي

وصف رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية الدكتور ستانيسلاف غروسبيتش الأوضاع في مخيم الركبان بمنطقة التنف بالمأساوية جراء منع قوات الاحتلال الأمريكي المهجرين السوريين من مغادرته.


وقال غروسبيتش في براغ اليوم إن “عودة المهجرين السوريين تواجه تعقيدات جراء الاحتلال الأمريكي الذي يحاول بشكل متعمد عرقلة عملية إضفاء الاستقرار على الأوضاع في تلك المناطق” داعيا إلى مغادرة القوات الأمريكية وكل قوات الاحتلال التي تتواجد بشكل غير شرعي داخل الأراضي السورية.

وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكية آلاف المدنيين السوريين في مخيم الركبان وتوفر الغطاء لمرتزقتها من المجموعات الإرهابية التي تنتشر في محيط المخيم لابتزاز المهجرين والسيطرة على معظم المساعدات الإنسانية المرسلة إليهم ما يفاقم أوضاعهم الكارثية ويهدد حياة الكثيرين منهم وخاصة الأطفال.


ولفت غروسبيتش إلى أن تكرار الهجمات التي تشنها المجموعات الإرهابية في إدلب على المدنيين في المناطق المجاورة لم يعد بالإمكان التسامح معه مشددا على ضرورة إنهاء آخر معاقل الإرهاب في إدلب.